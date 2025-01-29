إصابة 14 مواطنًا في انقلاب ميني باص بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي

شهد طريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي، أمام عزبة طاحون، حادث انقلاب ميني باص، أسفر عن إصابة 14 مواطنًا، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف بشكل عاجل.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب ميني باص على الطريق الصحراوي، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 14 شخصًا جراء الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما قامت الجهات المعنية برفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

من جانبها، قامت الأجهزة الأمنية بتحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.