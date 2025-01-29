إنقاذ طالب محتجز داخل مصعد في الفيوم

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بوابة الفجر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم في إنقاذ طالب احتُجز داخل مصعد بأحد العقارات في دائرة قسم شرطة أول الفيوم، وذلك بعد تلقيها بلاغًا بالواقعة.

وفور ورود البلاغ، تحركت فرق الحماية المدنية على وجه السرعة إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من استخراج الطالب المحتجز دون أي إصابات، وسط إشادة من الأهالي بسرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الموقف.

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وقد عبّر المواطنون عن تقديرهم لجهود الأجهزة الأمنية، مشيدين بسرعة تدخلها للحفاظ على سلامة المواطنين والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة.

يأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تستهدف الارتقاء بمنظومة العمل الأمني، وتعزيز سرعة الاستجابة للبلاغات، بما يضمن تحقيق الأمن والسلامة العامة.

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