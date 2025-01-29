كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بالإسكندرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض طفل لمحاولة خطف بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27/ الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ربة منزل وبرفقتها نجلها (سن 12) بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بنجلها حال تواجده بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة.



أمكن فى حينه تحديد وضبط المتهم (عاطل – سبق إتهامه فى عدد 13 قضية أبرزها ما بين "هتك عرض، تحرش، سرقة بالإكراه، ضرب")

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.