نجم إنتر ميلان يواجه اتهامًا بالانضمام لمنظمة إجرامية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن مكتب هيئة الادعاء العام في بروكسل، يوم الثلاثاء، توجيه اتهامات لرادغا ناينغولان لاعب منتخب بلجيكا لكرة القدم ونادي إنتر ميلان سابقا، بالانضمام في منظمة إجرامية في إطار التحقيقات بشأن تهريب مخدر الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى أوروبا.

وشنت الشرطة الفيدرالية في بروكسل، صباح الاثنين، 30 عملية تفتيش، أغلبها في مقاطعة انتويرب وحول بروكسل، ضمن التحقيقات الجارية.

وأكد مكتب هيئة الإدعاء العام في بروكسل الإفراج المشروط عن ناينغولان، دون تحديد موعد مثوله أمام المحكمة.

أكد مكتب هيئة الإدعاء العام في بروكسل أن ناينغولان ألقي القبض عليه في إطار القضية ذاتها.

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وركزت التحقيقات على جلب الكوكايين بشكل غير قانوني من أميركا الجنوبية عبر ميناء انتويرب، وإعادة بيعه في بلجيكا.

وبعد عدة أشهر دون ناد، تراجع ناينغولان عن قرار اعتزال كرة القدم، ولعب في صفوف لوكيرن تيمسي المنافس بدوري الدرجة الثانية البلحيكي، واحتفل بظهوره الأول عبر تسجيل هدف من ضربة ركنية الأسبوع الماضي.

وأكد نادي لوكيرن تيمسي أنه علم بنبأ القبض على ناينغولان عبر تقارير إعلامية.

وشارك ناينجولان /36 عاما/ في 30 مباراة مع منتخب بلجيكا أخرها في مارس 2018.

ناينغولان انتر ميلان

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نجم إنتر ميلان يواجه اتهامًا بالانضمام لمنظمة إجرامية

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