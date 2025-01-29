صيدليات المتحدة تحصد جائزة "أفضل خدمة عملاء" في السعودية من جلوبال بيزنس أوت لوك

حصدت مجموعة صيدليات المتحدة، الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية بالمملكة العربية السعودية، جائزة "أفضل خدمة عملاء" من جلوبال بيزنس أوت لوك، في تكريم عالمي يعكس التزامها بتقديم أعلى مستويات الخدمة والابتكار في القطاع الصحي.



وتُعد جوائز جلوبال بيزنس أوت لوك من أبرز الجوائز الدولية التي تحتفي بإنجازات الشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا، حيث تعتمد عملية التقييم على معايير دقيقة تشمل الابتكار، القيادة، جودة الخدمات، والكفاءة التشغيلية.

تعزيز ثقافة الابتكار والتميز في خدمة العملاء

بهذه المناسبة، أعرب خالد ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة صيدليات المتحدة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز قائلًا: "نحن فخورون للغاية بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة، والتي تعكس جهودنا المستمرة لترسيخ ثقافة الابتكار وتحقيق التميز في خدمة العملاء.، هذا التكريم يعزز من سجلنا الحافل بالجوائز المحلية والدولية، ويؤكد التزامنا بتقديم أفضل الحلول الصحية لعملائنا في أسرع وقت ممكن."



وأضاف: "نعمل على تطوير خدمات فعالة وآمنة تتماشى مع احتياجات عملائنا المتزايدة، كما نولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات كوادرنا البشرية، مما يسهم في تقديم تجربة متميزة للعملاء في جميع فروعنا."



من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المدير المالي لمجموعة صيدليات المتحدة، أن هذا الفوز يعكس التزام الشركة المستمر بالابتكار وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء، قائلًا: "نحن ملتزمون بتسريع جهود التحوّل الرقمي في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، وتعزيز شراكاتنا مع منصات التأمين الصحي مثل منصة 'وصفتي'، مما يتيح لنا تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة."

خدمات متكاملة تعزز تجربة العملاء

وفي السياق ذاته، علّق الدكتور سليمان محمد، مدير التجارة الإلكترونية والمسؤول عن خدمة العملاء في مجموعة صيدليات المتحدة، قائلًا: "هذه الجائزة هي شهادة حقيقية على التزامنا الدائم بتقديم تجربة مميزة لعملائنا عبر جميع القنوات، سواء في الفروع أو من خلال منصاتنا الرقمية. نسعى دائمًا لتحسين خدماتنا وتوسيع نطاق الحلول الرقمية لضمان سهولة وصول العملاء إلى الأدوية والمنتجات الصحية بجودة وكفاءة عالية."



خدمات متكاملة تعزز تجربة العملاء

وأشار إلى أن مجموعة صيدليات المتحدة تتميز بتقديم خدمات مبتكرة تضع رضا العملاء في صميم استراتيجيتها، ومن أبرزها: خدمة التوصيل السريع التي تضمن وصول الأدوية والمنتجات الصحية للعملاء خلال 45 دقيقة فقط.، بجانب فريق صيدلي مؤهل ومدرّب لتقديم الاستشارات الطبية وتعزيز التفاعل الشخصي مع العملاء، ونظام متكامل للاستجابة السريعة يتيح حل المشكلات بفعالية لضمان رضا العملاء التام، بجانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات التأمين الصحي، مما يسهم في تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.



وبفضل هذه المبادرات المتميزة، تواصل مجموعة صيدليات المتحدة تعزيز مكانتها الريادية في قطاع الرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز الابتكار في القطاع الطبي.