انفراجة بصفوف الواسطى بعد نجاح 'فك القيد'

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تسود حالة من الارتياح النسبي داخل أروقة نادى الواسطى الرياضى أحد فرق مجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثانى ' ب '، وذلك عقب إنهاء المشكلة المتعلقة بالقيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مسؤولى الواسطى فى إنهاء أزمة غلق القيد بعد دفع نسبة من المديونية المالية المستحقة للاتحاد المصرى لكرة القدم.

وقام أحمد أبو السعود المدير الإدارى للواسطى بقيد عدد من اللاعبين وذلك استعدادا للمباريات القادمة.

ومن المنتظر أن ينهى الواسطى ملف التدعيمات بقوة هلال الساعات القادمة للإستفادة من الأمر لدعم الفريق بالصور الثانى.

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ويستعد الواسطى لمواجهة ضيفه مصر للمقاصة بالجولة 18 بمجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثاني ' ب '.

ويقود الواسطى جهاز فنى مكون من ناصر الصعيدى مدير رياضى وممدوح الصعيدى مديرا للكرة واحمد بدوي مديرا فنيا واحمد الفيومي مدربا عاما وبوسكا مخطط أحمال وهشام سيد مدربا لحراس المرمى واحمد ابو السعود مديرا إداريا ومدحت حبشي إداريا ومحمود عبد الغفار اخصائي علاج وعرفه محمد مسؤول مهمات.

ويحتل الواسطى المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة.

الواسطى اقليم شمال الصعيد أخبار القسم الثاني اليوم

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