أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

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أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم

ننشر سعر الدولار وباقي العملات الأجنبية في منتصف التعاملات، أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، وفقًا لآخر تحديثات في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار اليوم

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.16 جنيه للشراء.

52.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.27 جنيه للشراء.

62.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.02  جنيه للشراء.

163.09 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.33 جنيه للشراء.

13.40  جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.64 جنيه للشراء.

13.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الريال القطري اليوم

12.73 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.

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