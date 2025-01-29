أسعار العملات اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

ننشر سعر الدولار وباقي العملات الأجنبية في منتصف التعاملات، أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، وفقًا لآخر تحديثات في البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار اليوم

50.18 جنيه للشراء.

50.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.16 جنيه للشراء.

52.50 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

62.27 جنيه للشراء.

62.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

162.02 جنيه للشراء.

163.09 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.33 جنيه للشراء.

13.40 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.64 جنيه للشراء.

13.68 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.73 جنيه للشراء.

13.79 جنيه للبيع.