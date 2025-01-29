13 فبراير.. أولى جلسات استئناف سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات

حوادث
سعد الصغير
سعد الصغير

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 فبراير المقبل، كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم منالمطرب الشعبي "سعد الصغير" على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة الجوي.

كانت قد قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة المطرب سعد الصغير بالسجن المشدد 3  سنوات وتغريمه 30 ألف جنيهًا، على خلفية اتهامه بحيازة سجائر إلكترونية تحتوى على مواد مخدرة، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

و باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في اتهام المطرب الشعبى سعد الصغير، بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطى، بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر - أثناء فحص حقائب المتهم - وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.


وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجري التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي. 

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