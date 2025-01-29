تأييد حبس اللاعب على غزال على أحكام غيابية صدرت ضده بتهمة النصب

حوادث
علي غزال
علي غزال

أيدت محكمة جنح التجمع الأول، اليوم الأربعاء، الحكم في معارضة لاعب كرة القدم علي غزال علي أحكام غيابية صادرة ضده، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات، على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين حبس اللاعب.  

كانت قد ألقت الشرطة القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من  محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده، خاصةً أنها أحكام غيابية.

استيلاء على أموال استيلاء على اموال المواطنين إخلاء سبيله التجمع الأول تهمة النصب جنح التجمع علي غزال محكمة القاهرة الجديدة محكمة جنح التجمع

مواد متعلقة

حجز معارضة اللاعب على غزال على الأحكام الصادرة ضده بتهمة النصب وإصدار شيكات دون رصيد

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

رحاب الجمل تعتذر عن المشاركة بمسلسل "شباب امرأة" لـ غادة عبد الرازق.. تفاصيل

تدريبات بدنية للاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز

أحمد ياسر يكتب: «مشروع إستر» نموذج لمبادرات القمع الأمريكية