تأييد حبس اللاعب على غزال على أحكام غيابية صدرت ضده بتهمة النصب

أيدت محكمة جنح التجمع الأول، اليوم الأربعاء، الحكم في معارضة لاعب كرة القدم علي غزال علي أحكام غيابية صادرة ضده، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات، على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين حبس اللاعب.

كانت قد ألقت الشرطة القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده، خاصةً أنها أحكام غيابية.