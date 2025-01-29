تعرف على اهم قرارات اجتماع المجلس الأكاديمي السادس لجامعة أسيوط اليوم

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية اجتماعه السادس اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية.

 بحضور الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وعمداء الكليات المنوط بها الدراسة فى الجامعة الأهلية، والأستاذ مصطفى حسن أمين عام الجامعة الأهلية؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والإدارية.

 وفي مستهل الاجتماع؛ وجّه الدكتور أحمد المنشاوي؛ التهنئة إلى أعضاء المجلس الأكاديمي، وكافة أعضاء هيئة التدريس، والكادر الإداري القائمين على العمل بالجامعة الأهلية؛ بمناسبة العام الميلادي الجديد مرحبًا بأعضاء المجلس الجدد، ومتمنيًا لهم السداد والتوفيق في أداء مهامهم الجديدة، بما يتواكب مع حجم التطلعات، والتحديات خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بانضباط العملية التعليمية والأداء المتميز بكليات جامعة أسيوط الأهلية، مؤكدًا إن الجامعة تمتلك الكثير من المقومات والإمكانيات التي تشمل المبانى التعليمية، والتجهيزات، والاحتياجات اللازمة؛ بما يؤهلها للتوسع في المنظومة التعليمية بها، وإضافة برامج دراسية مستحدثة تستوعب الأعداد المتزايدة سنويًا للالتحاق بالجامعة، وتخدم متطلبات سوق العمل، ووظائف المستقبل.

 ووجّه الدكتور المنشاوي؛ بضرورة محافظة الطلاب علي البيانات الشخصية الخاصة بالتسجيل الإلكتروني للالتحاق بالجامعة، والتي تتضمن (اسم المستخدم)، و(كلمة السر)، مؤكدًا أنها تعد مسئولية كبرى، وعليه تحمُّل أية عواقب تحدث نتيجة سوء استخدامها، وعدم المحافظة عليها، وذلك حفاظًا علي سرية البيانات، وعدم استغلالها، وحمايةً لأصحابها.

 ووافق المجلس؛ على تطبيق المنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين في الفصل الدراسي الثاني، للعام الجامعي الحالى  بناء علي البند 3 من المادة 12 من اللائحة الداخلية لجامعة أسيوط الأهلية، وفي ضوء القواعد والشروط الاسترشادية الواردة في خطاب هيئة دعم وتطوير الجامعات، بتاريخ 5 سبتمبر 2023 وفي حالة استحقاق الطالب لأكثر من منحة؛ فإنه يحصل علي المنحة الأعلي في التخفيض.

كما وافق المجلس؛ علي قبول تحويل الطلاب داخل الأقسام،  والبرامج المختلفة؛ وفقًا للقواعد المنظمة لهذا الشأن، إلي جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى في مختلف المجالات؛ الأكاديمية، والإدارية، والمالية الخاصة بسير العمل بالجامعة الأهلية.

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