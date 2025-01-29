مشروعات النواب تناقش مشكلات المستمثرين بالمجمع الصناعي بالغردقة

أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة نتائج زيارة اللجنة لمحافظة البحر الأحمر الشهر الماضي، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة داعمة للإقتصاد الوطني وتابع قائلًا: إنه وفقًا لاتحاد الصناعات فأن هناك 180 ألف منشاة صناعية مسجلين منهم 3% فقط صناعات كبيرة والباقي مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وهذا يؤكد أهميتها في دعم الإقتصاد القومي.

وأشار "مرعي" بضرورة ان يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن يجب أن تكون هناك خريطة للمشروعات الصغيرة تراعي الطبيعة الجغرافية لكل محافظة وذلك في قطاع الحرف التراثية والحرفية.



وقال "مرعي" أن لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان قامت بزيارة إلي محافظة البحر الأحمرالشهر الماضي للوقوف علي المشكلات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة، مثل زيارة المجمع الصناعي هناك،والممشي السياحي، لافتًا أن هناك مشكلات تواجه المستثمرين هناك سواء من البنوك، أو الهيئة، وهذا الأمر أيضا في المنطقة الصناعية بالكوثر بمحافظة سوهاج.



وشدد " رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان علي ضرورة التوسع في الصناعات السياحية بالمجمع الصناعي بالغردقة ليخدم السياحة هناك.



وطالب " مرعي" هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بحصر أسماء وبيانات الوحدات بالمجمع الصناعي والصناعة التي يقومون بها وبمشاركة التنمية المحلية وسكرتير عام المحافظة والمرور علي الوحدات والتنبيه علي أن الوحدات المغلقة والتي لا تعمل سيتم سحبها وذلك بعد التنبيه بضرورة العمل، كما طالب بحصر كل مشكلات أصحاب الوحدات الذين لديهم مشكلات لدي البنوك، مع إحضار صورة العقد الثلاثي، وعقد جلسة مع أصحاب الوحدات بحضور البنوك، والبنك المركزي لحل مشكلاتهم معها.



فيما قال اللواء محمد سليم رئيس الادارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، أن نسبة الأشغال في المجمع الصناعي بالغردقة 96 %، به 210 وحدة،، لافتا أن هناك لجان تمر بأستمرار علي الوحدات،وأنه وفقا للقرار فإنه لا يمكن بيع الوحدة الا بعد سنوات.



فيما قال أشرف حسين رئيس جهاز تنمية المشروعات بالبحر الاحمر،أنه تم تشكيل لجنة مع العيئة لحل المشكلات التي تواجه أصحاب الوحدات بالمجمع الصناعي،وأنه سيتم الحصر الدقيق لكافة الصناعات والوحدات.