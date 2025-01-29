كريم رمزي: بن شرقي وقع عقدا مع الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تفاصيل تعاقد النادي الأهلي مع المغربي أشرف بن شرقي بعد فسخ تعاقده مع ناديه الريان القطري.

كريم رمزي: بن شرقي وقع عقدا مع الأهلي لمدة 3 مواسم ونصف

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، إن أشرف بن شرقي أنهى الأمور مع ناديه بعد موافقة المدرب، ولم يدفع شرط جزائي ولكن تخلى عن بعض المستحقات المتأخرة.

وتابع كريم رمزي: عقد أشرف بن شرقي سيكون لمدة 3 مواسم ونصف، وبراتب مليون ونصف المليون دولار سنويا، وبالتأكيد هي صفقة كبيرة للمارد الأحمر، وساهمت في تهدئة الجمهور.

وواصل رمزي: كان هناك اجتماعا بين محمود الخطيب ولجنة الخطيط ولجنة الاسكاوتنج والمدير الرياضي يوم 5 يناير والاجتماع كان عاصفا وعصبيا من رئيس الأهلي، لذلك دخل الخطيب لملف التفاوضات بنفسه رغم تعرضه لهجوم كبير خلال الفترة الماضية.

واختتم كريم رمزي: في رحلتي إلى قطر صادفت بن شرقي وتأكدت منه أنه يريد العودة إلى مصر سواء للأهلي أو الزمالك، والأحمر نجح في الأمر والإعلان الرسمي سيكون الليلة.
 

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