فرص سفر زائفة.. حيلة "مستريح مدينة نصر" لإسقاط ضحاياه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص " للنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة؛ للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية في أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وتم ضبطه وبحوزته عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية، منسوبة للكيان "خالية البيانات" ومطبوعات دعائية..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.