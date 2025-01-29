الفيسبوك فضحهم.. ضبط المتهمين بالتعدي على أجنبي وسرقته بالإكراه بمدينة نصر

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على المتهمين بالتعدي على أجنبي وسرقته بالإكراه في مدينة نصر.

حيث تبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") مصاب بجروح إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرهًا عنه عقب إفتعالهما مشاجرة معه وإحداث إصابته المنوه عنها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التعدي علي أجنبي السلاح الأبيض بمدينة نصر بمديرية أمن القاهرة

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