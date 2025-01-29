خلافات مالية.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بشوارع الشرابية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية.

حيث تبلغ لقسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول: (عاملين - أحدهما مُصاب برش خرطوش)، طرف ثان: (عامل مُصاب بجرح بالظهر) بسبب خلافات مالية بينهما قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء بحوزتهم ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.