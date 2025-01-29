للنصب على المواطنين.. سقوط عصابة تقليد العملات الأجنبية وترويجها بعين شمس

حوادث
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة


تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى تقليد العملات الأجنبية وترويجها بعين شمس.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام 3 عناصر جنائية سبق اتهامهم في العديد من القضايا، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى تقليد وترويج العملات الأجنبية، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم مبلغ مالي "عملات أجنبية" مقلدة، والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير، و19 هاتفا محمولا استخدموهم في نشاطهم الإجرامي، ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم المؤثم".
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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