محكمة أكتوبر تُغرم مرشح سابق لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة بتهمة البلاغ الكاذب

حوادث
بوابة الفجر

عاقبت محكمة جنح أكتوبر، مرشح سابق لرئاسة السباحة المصرية، حضوريا بتغريمه 5000 جنيه بتهمة البلاغ الكاذب وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.


ترجع تفاصيل الواقعة للجنحة المقيدة ضد "ر ن" الذي كان مرشحا على مقعد رئيس الاتحاد المصري للسباحة، عندما أقام دعوى بمجلس الدولة ضد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري السباحة الحالي ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بغرض استبعاده من الانتخابات حينذاك مدعيا فيها بادعاءات كاذبة،.

صدر حكم محكمة مجلس الدولة في تلك الدعوى برفض الشق العاجل باستبعاد المهندس ياسر إدريس مما حدا بالأخير لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو “ر ن” بشأن جريمة البلاغ الكاذب والذي أقرتها محكمة جنح الشيخ زايد في حكمها بثبوت جريمة البلاغ الكاذب في حق "ر ن" وبناء على ذلك أمرت بتغريم المتهم 5 آلاف جنيه وإحالة الدعوى المدنية المختصة.

محكمة جنح أكتوبر مرشح سابق لرئاسة السباحة المصرية البلاغ الكاذب اللجنة الأولمبية ‏المصرية

مواد متعلقة

زواج عرفي.. إمام عاشور في قضية جديدة داخل المحكمة

المشدد 15 سنة للمتهمين بالتسبب في غرق شخص بالعياط لسرقته

رئيسة المجلس القومي للطفولة: "تواصلنا مع والدة طفلة المصيف لإجراء جلسات دعم نفسي وإرشاد أسري"

رفض الاستئناف المقدم من نجل طليقة الشيف الشربيني على حكم حبسه

استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني على حكم حبسه| اليوم

المؤبد لطالب بتهمة الاتجار في المخدرات بشبرا

غدا.. استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني على حكم حبسه

ألقى الجثة أمام منزله.. قرار بشأن المتهم بقتل صديقه بالمنيب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

عاجل - محافظ الجيزة يعتمد قريبًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

رحاب الجمل تعتذر عن المشاركة بمسلسل "شباب امرأة" لـ غادة عبد الرازق.. تفاصيل