كواليس اجتماع ممدوح عيد بلاعبي بيراميدز قبل لقاء الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حرص المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز على الاجتماع بلاعبي فريق الكرة والجهاز الفني على هامش التدريبات استعدادا للقاء الزمالك في الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وحفز رئيس بيراميدز، اللاعبين وطالبهم بضرورة الحفاظ على وجود الفريق على قمة ترتيب الدوري، والقتال بكل قوة على تحقيق الانتصار في جميع المباريات المقبلة، والتركيز بشدة في الدوري حاليا.

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وأبدى رئيس بيراميدز سعادته بالحالة والروح العالية التي وصل إليها اللاعبون في الفترة الماضية، والتي ظهرت واضحة في جميع اللقاءات الأخيرة، في مختلف البطولات، مع مطالبتهم بضرورة المحافظة عليها والاستمرار بكل قوة فيها، وأنه يثق في اللاعبين وأنهم لن يبخلوا بأي جهد من أجل تحقيق البطولات.

ووعد اللاعبون في المقابل، رئيس النادي، بعدم ادخار أي جهد من أجل مواصلة المشوار والاستمرار في الصدارة، والمنافسة على لقب الدوري حتى اللحظة الأخيرة.

بيراميدز الزمالك الدوري المصري

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