محافظ بني سويف يلتقي المواطنين ويستجيب لشكاواهم (تفاصيل)

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اللقاء الأسبوعي المفتوح مع المواطنين بحضور القيادات التنفيذية المعنية، حيث تم مناقشة الشكاوى والمطالب المقدمة من المواطنين، والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.

تضمن اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقطاعات الخدمية الحيوية، بالإضافة إلى مطالب حياتية لمواطنين يعانون من ظروف صحية واجتماعية خاصة، وفي هذا السياق، كلف المحافظ شركة مياه الشرب بمعاينة شكوى أحد المواطنين من قرية هربشنت بمركز ببا، بسبب عدم وصول خدمة الصرف الصحي لمنزله.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه سيتم توصيل الخدمة للمنازل غير المخدومة قريبًا، بما في ذلك منزل المواطن المذكور، مع تكليف إدارة خدمة المواطنين بمتابعة الموقف.

كما تم استعراض شكوى أحد المواطنين من قرية الزرابي بمركز بني سويف، التي تتعلق بعدم توافر "فلانشات بول" لمرضى تحويل مسار مجرى البول في التأمين الصحي، وأفاد الدكتور محمد فؤاد، مدير فرع التأمين الصحي، بأنه تم توفير عدد من الفلانشات للمريض، وجارٍ التنسيق مع الشركة الموردة لضمان انتظام توفيرها، مع توجيه المحافظ بمتابعة الأمر.

وفيما يتعلق بشكوى أحد المواطنين من قرية إبشنا، بخصوص وجود عمود إنارة يعوق حركة المرور والمارة، أفادت الوحدة المحلية لمركز بني سويف بأنه تم نقل العمود وإزالة أسباب المشكلة، كما تم حل شكوى أحد أهالي قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى من انسداد الصرف الصحي في بعض المناطق، حيث تم تسليك الانسداد الناتج عن أعمال الرصف.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، وجه محافظ بني سويف بتوفير الدعم لسيدة من مركز بني سويف تعاني من ظروف صحية ومعيشية صعبة، حيث تم تقديم مساعدات مالية من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية توفير "قرض حسن" لها ودعم أحد أبنائها بإجراء عملية جراحية في مستشفى القصر العيني، كما تم توجيه صرف مساعدة مالية لسيدة أخرى من مدينة بني سويف، مع التنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتوفير مشروع متكامل لها.

في ختام اللقاء، شدد محافظ بني سويف على أهمية متابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة لضمان تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجهات التنفيذية والأهالي لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

يُذكر أن اللقاءات المفتوحة تُعقد تحت إشراف الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومكتب محافظ بني سويف، حيث يتم استقبال الشكاوى والطلبات، ثم إحالتها للجهات المعنية، ومناقشة الحالات التي تتطلب تدخل المحافظ لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة.