ليفربول × آيندهوفن بث مباشر بدون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا.. تصل بطولة دوري أبطال أوروبا إلى محطتها الأخيرة في مرحلة المجموعات، حيث تقام اليوم الأربعاء 30 يناير 2025 مباريات الجولة الثامنة، والتي تشهد 18 مواجهة حاسمة ستحدد الفرق المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية.

ومن بين أبرز المواجهات، يحل ليفربول الإنجليزي ضيفًا على آيندهوفن الهولندي في لقاء يعد تحصيل حاصل للريدز بعد ضمان التأهل المباشر إلى دور الـ16. كما تتجه الأنظار إلى مواجهات الفرق الكبرى التي لم تحسم تأهلها بعد، مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، في ظل اشتداد المنافسة على المقاعد المتبقية في الدور المقبل.

وتستعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وآيندهوفن دوري أبطال أوروبا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة ليفربول وآيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

يواجه ليفربول نظيره آيندهوفن اليوم في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا، حيث تنطلق المباراة في التوقيتات التالية:

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآيندهوفن

تُذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS 5، الناقل الرسمي لدوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف الفريقين في البطولة

ليفربول

يحتل المركز الأول في جدول ترتيب البطولة برصيد 21 نقطة.

ضمن التأهل المباشر إلى دور الـ16 دون الحاجة لخوض الملحق.

المدرب آرني سلوت قرر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين في هذه المباراة، وعلى رأسهم محمد صلاح.

آيندهوفن

يحتل المركز التاسع عشر في الترتيب برصيد 11 نقطة.

يحتاج إلى الفوز وانتظار نتائج الفرق الأخرى لضمان التأهل إلى الملحق.

المباريات الأخرى في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا

تشهد الجولة الأخيرة مواجهات قوية بين الفرق الكبرى، ومن أبرزها:

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

إنتر ميلان ضد موناكو.

باريس سان جيرمان ضد شتوتجارت.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الجولة الأخيرة

يُعد ليفربول وبرشلونة الفريقين الوحيدين اللذين ضمنا التأهل المباشر لدور الـ16، بينما ما زالت المنافسة قائمة على المقاعد الأخرى. وجاء الترتيب الحالي للبطولة كالتالي:

الفرق المتصدرة

ليفربول - 21 نقطة. برشلونة - 18 نقطة. آرسنال - 16 نقطة. إنتر ميلان - 16 نقطة. أتلتيكو مدريد - 15 نقطة. ميلان - 15 نقطة. أتالانتا - 14 نقطة. باير ليفركوزن - 13 نقطة.

فرق تتنافس على التأهل المباشر أو الملحق

أستون فيلا - 13 نقطة. موناكو - 13 نقطة. فينورد - 13 نقطة. ليل - 13 نقطة. بريست - 13 نقطة. بوروسيا دورتموند - 12 نقطة. بايرن ميونخ - 12 نقطة. ريال مدريد - 12 نقطة. يوفنتوس - 12 نقطة. سيلتيك - 12 نقطة. آيندهوفن - 11 نقطة. كلوب بروج - 11 نقطة.

فرق ودعت البطولة رسميًا

بولونيا، النجم الأحمر، جيرونا، لايبزيج، سالزبورج، سلوفان براتيسلافا، سبارتا براج، شتورم جراتس، يونج بويز.

نظام التأهل في دوري أبطال أوروبا

1- الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16

يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

2- الملحق المؤهل إلى دور الـ16

الفرق التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ستلعب مباريات خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون منهم إلى دور الـ16.

3- الإقصاء المباشر

الفرق التي تحتل المركز الـ25 أو أقل تخرج من البطولة دون فرصة التأهل إلى الدوري الأوروبي.

الفرق التي ضمنت على الأقل خوض الملحق

حتى الآن، ضمن 16 فريقًا على الأقل التواجد في الملحق المؤهل لدور الـ16، وهم آرسنال، أستون فيلا، أتالانتا، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونخ، بريست، سيلتيك، بوروسيا دورتموند، فينورد، إنتر ميلان، يوفنتوس، باير ليفركوزن، ليل، ميلان، موناكو، ريال مدريد.

بينما لم تحسم فرق كبرى مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان تأهلها بعد.