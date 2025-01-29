القبض على 4 أفراد تخصصوا في سرقة سيارة محملة بالأجهزة الكهربائية في الأقصر

محافظات
بوابة الفجر

تمكن رجال مديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة سيارة ربع نقل بها أجهزة كهربائية، بدائرة مركز شرطة القرنة بالبر الغربي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغًا عن 4 أشخاص، كانوا تشكيلا عصابيا لسرقة سيارة ربع نقل محملة بالأجهزة الكهربائية بناحية الأقالتة بذات الدائرة، ويقدر ثمن الأجهزة ماليا 150 ألف جنيها.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات نجح ضباط وحدة مباحث القرنة في ضبط التشكيل العصابي وتبين 2 منهما مقيمان دائرة القرنة و2 آخرين مقيمان دائرة ادفو أسوان، وأحدهم له سجل جنائي سابق، وبحوزتهم السيارة الربع نقل، واعترفوا تفصيليا بارتكاب الواقعة كما ارشدوا عن أماكن تواجد الأجهزة الكهربائية، فيما ضُبط بحوزتهم 40 ألف جنيها حصيلة تجارتهم من بيع جزءًا من الأجهزة الكهربائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.


وأمرت النيابة العامة بحبس التشكيل العصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في حينه، وطالبت وحدة البحث بمركز شرطة القرنة بتكثيف التحريات حول الواقعة.

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