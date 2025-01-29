ندوة حول زراعة الأسطح والبلكونات ضمن مبادرة "بداية" للتنمية البشرية في الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

نظّمت مديرية الزراعة بالإسكندرية بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية، ندوة وورشة عمل حول زراعة الأسطح والبلكونات، اليوم الأربعاء، بمقر النقابة، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية، التي تستهدف تنمية الإنسان المصري ورفع وعيه في مختلف الجوانب الثقافية والصحية والاجتماعية.

وتأتي الندوة  تحت رعاية الفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية ورئيس مجلس الإعلام الريفي، والدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، وبتوجيهات المهندسة تريزه سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي وأمين سر المجلس، والدكتورة دعاء خميس محمد، مدير إدارة شؤون الإرشاد.

وقدّمت الدكتورة مها علي، رئيس قسم المحاصيل البستانية بمديرية الزراعة، شرحًا تفصيليًا حول أهمية زراعة الأسطح والبلكونات في تقليل الملوثات وتحسين جودة الهواء، ما يساهم في مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على صحة الإنسان. 

 واستعرضت  "علي" الأسس الصحيحة لاختيار الأماكن المناسبة للزراعة، وأهم البيئات الزراعية والأوعية المستخدمة، إلى جانب توضيح كيفية رعاية النباتات من حيث التسميد والري والإضاءة ودرجات الحرارة.

وشهدت الندوة عرضًا لفيديو توضيحي حول الزراعة المائية وأنواع المحاليل المغذية المستخدمة فيها، كما تم تنفيذ تطبيق عملي لزراعة بعض البذور، لإتاحة تجربة واقعية للحضور حول كيفية تنفيذ مشروعات الزراعة المنزلية.

 

 واختتمت الندوة، بمناقشة استفسارات الحضور والإجابة عليها، حيث أعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الموضوع، خاصة في ظل التحديات البيئية الراهنة، ودور الزراعة المنزلية في تعزيز ثقافة الاستدامة البيئية بين المواطنين

وجاءت الندوة تحت إشراف، وإعداد وتنظيم  الدكتور ياسر علواني، مساعد أمين سر المجلس، والدكتورة مها علي، مساعد أمين سر المجلس، بحضور المهندسة فاتن صديق، رئيس لجنة ريادة الأعمال بالنقابة. 

 

 

 

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