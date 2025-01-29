مواجهات نارية للواسطى ونجوم مصر والفيوم بالجولة 18 بالقسم الثانى



تقام الجمعه منافسات الجولة الثامنة عشر بالمجموعة الثانية ' شمال الصعيد ' بدورى القسم الثانى ' ب '، وتشهد مباريات المجموعة منافسة شديدة.

حيث يستضيف نادى الواسطى نظيره نادى مصر للمقاصة بمباراة قوية بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف، ويسعى أبناء الواسطى لتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير للابتعاد عن منطقة الخطورة فيما يسعى أبناء مصر للمقاصة لتحقيق الانتصار لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل الواسطى المركز الحادى عشر برصيد 13 نقطة فيما يحتل مصر للمقاصة المركز الثالث برصيد 26 نقطة.



ويستضيف اسمنت اسيوط نظيره نادى نجوم مصر بمباراة نارية، ويسعى أبناء الأسمنت لتحقيق نتيجة إيجابية بضمان الصعود فيما يسعى أبناء نجوم مصر لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصعود، ويحتل اسمنت اسيوط المركز الثاني برصيد 33 نقطة فيما يحتل نجوم مصر المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

ويستضيف نادى تليفونات بنى سويف نظيره بنى مزار بملعب نادى اسكو، ويسعى أبناء التليفونات لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على الصعود فيما يسعى أبناء بنى مزار لتحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطورة، ويحتل تليفونات بنى سويف المركز الخامس برصيد 21 نقطة فيما يحتل بنى مزار المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ويستضيف مركز شباب طامية شقيقه نادى الفيوم بملعب نادى نجوم مصر بديربي فيومى قوى، ويسعى الفريقان لتحقيق الانتصار للدخول لمنطقة الامان، ويحتل طامية المركز الثامن برصيد 16 نقطة فيما يحتل الفيوم المركز السابع برصيد 17 نقطة.

ويستضيف نادى المنيا نظيره نادى البدارى بملعب نادى المنيا الجديدة، ويسعى المنيا لتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير فيما يسعى أبناء البدارى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار للابتعاد عن منطقة الخطورة.

فيما لن يشارك مسار بمباريات تلك الجولة.



1 - مسار 41 نقطة.

2 - اسمنت اسيوط 33 نقطة.

3 - مصر للمقاصة 26 نقطة.

4 - نجوم مصر 22 نقطة.

5 - تليفونات بنى سويف 21 نقطة.

6 - المنيا 18 نقطة.

7 - الفيوم 17 نقطة.

8 - مركز شباب طامية 16 نقطة.

9 - البدارى 15 نقطة.

10 - بنى مزار 13 نقطة.

11 - الواسطى 13 نقطة.

