إنجاز طبي جديد في مستشفى العامرية في الإسكندرية باستخراج جسم غريب من معدة طفل باستخدام المنظار (صور)

محافظات
بوابة الفجر

نجح فريق جراحة المناظير بمستشفى العامرية العام بالتعاون مع قسم التخدير في إجراء أول تدخل جراحي لاستخراج جسم غريب من معدة طفل يبلغ من العمر سنة وثلاثة أشهر باستخدام المنظار وذلك في عملية يتم إجراؤها لأول مرة بالمستشفى ضمن جهود الارتقاء بالخدمات الصحية داخل المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، وذلك  تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية والدكتورة هالة يوسف مدير عام الطب العلاجي بالمديرية.

بداية الواقعة

وصل الطفل إلى قسم الطوارئ بمستشفى العامرية بصحبة والدته التي أبلغت الأطباء بأنه ابتلع مضخة بلاستيكية من زجاجة عطر قبل ساعتين من وصوله وبعد فحص الحالة طلب الدكتور عماد الصباغ أخصائي جراحة المناظير أشعة على البطن إلا أن الأشعة السينية لم تكن قادرة على إظهار الجسم البلاستيكي وبناءً عليه تقرر إجراء منظار بشكل فوري وخلال العملية اكتشف الأطباء أن الأنبوب البلاستيكي قد استقر في جدار الاثني عشر مسببًا قرحة رغم مرور ساعتين فقط على ابتلاعه وبمهارة تمكن الفريق الطبي من استخراج الجسم الغريب ليخرج الطفل سالمًا من المستشفى بعد ساعة واحدة فقط من إجراء المنظار وسط سعادة عائلته وإشادة الطاقم الطبي.

وشارك في الجراحة فريق طبي متخصص بقيادة الدكتور أحمد ناجح رئيس قسم جراحة المناظير والدكتور عماد الصباغ أخصائي جراحة المناظير والدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم التخدير بإشراف ميس سماح عبد الحميد مشرفة تمريض العمليات وبمشاركة فريق التمريض المكون من كرستين ومبروكة شعبان.

ووجهت الدكتورة غادة ندا الشكر للفريق الطبي المشارك مؤكدة أن سرعة التصرف والمهارة الفنية كان لهما دور كبير في إنقاذ حياة الطفل مشيرة إلى أن هذا النجاح يعكس أهمية التكامل بين جميع أفراد القطاع الطبي لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة

 

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