إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم في محور الخصوص

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد محور الخصوص بحي شرق شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بمركبة "توك توك"، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصي للعلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية قطاع أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين وتوك توك، بمحور الخصوص بشبرا الخيمة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين إصابة 3 أشخاص اثر تعرضهم لحادث مروري بين سيارتين وتوك توك بمحور الخصوص بحى شرق شبرا الخيمة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر التخصصي لتلقي العلاج.


وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

إصابة 3 أشخاص حادث تصادم سيارتين شرق شبرا الخيمة محافظة القليوبية وقوع حادث تصادم

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