مدير عام المخطوطات بمكتبة الإسكندرية يزور جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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أمين الشؤون الإسلامية
أمين الشؤون الإسلامية ومدير عام المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

استقبل  الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأستاذ الدكتور مدحت عيسى، مدير عام المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وذلك بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

واطلع الدكتور مدحت عيسى على إصدارات المجلس، مشيدًا بالتنوع العلمي والدعوي الذي تقدمه، إذ قال: "كعادته، يتحفنا المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمجموعة من الإصدارات العلمية والدعوية المتميزة، مثل كتاب نفيسة العلم، وكتب آل البيت، وإصدارات تحقيق التراث العربي المخطوط. وقد أسعدني كثيرًا الاطلاع على النسخة الرائعة من كتاب المحتسب، وكذلك موسوعة الفقه الإسلامي. فهذه الإصدارات تستهدف بناء وعي حقيقي يتوافق مع وسطية الإسلام، التي تمثل جوهر هذا الدين الحنيف. وإنه لفخر لنا أن نرى مؤسسات وطنية بهذا المستوى الراقي في مصرنا الحبيبة".

كما أعرب عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، وتحت قيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يتحلى بالحكمة والتواضع، ويحرص على خدمة العلم والدعوة بصدق وإخلاص.

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