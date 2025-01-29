المسلماني: اقترحت اسم موليوود في نهايات القرن العشرين ومستعدون للحوار

أخبار مصر
أحمد المسلماني رئيس
أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن اسم “موليوود”، والذي تم اتخاذه بديلًا لـ "النيل سينما" موضع نقاش نخبوي لسنوات عديدة.

وأضاف: "قد سبق لي أن ناقشت الاسم في عدة مقالات وبرامج، وأعدت تقديمه في كتابي (الهندسة السياسية)، وكنت قد طرحت الاسم للمرة الأولى في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، في مقال لي بدورية النداء الجديد التي كان يترأس مجلس إدارتها الدكتور سعيد النجار، ويترأس تحريرها الدكتور وحيد عبدالمجيد، وكان ذلك قبل الاستخدام المحدود لاسم مشابه في إحدى المدن الآسيوية”.

وأكد في لقائه مع أعضاء من فريق ماسبيرو 2030: “لم يتم رفع اسم النيل من قنوات النيل كما يروج البعض، فلدينا قناة النيل للأخبار، والنيل للرياضة، والنيل لايف، ومن الطبيعي أن يثير اسم موليوود جدلًا واستقطابًا، ونحن نحترم كل آراء ووجهات نظر الأساتذة والنقاد والمثقفين الذين تفضلوا بنقد الاسم من منظور مهني وإعلامي، ونحن منفتحون للنقاش معهم، ولكننا نؤكد أننا تشاورنا مع عدد كبير من المثقفين والمتخصصين رفيعي المستوى على مدى الأسابيع الماضية، وأن الأمر لم يكن عفويًا أو غير مدروس كما قد يتخيل البعض”.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للإعلام، ستدعو عبر معهد ماسبيرو للإذاعة والتليفزيون، لحلقة نقاشية موّسعة، وذلك للحوار بشأن موليوود وغيرها، ضمن نقاش أوسع حول مستقبل الإعلام الفني في مصر.

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المسلماني: اقترحت اسم موليوود في نهايات القرن العشرين ومستعدون للحوار

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