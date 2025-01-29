السيدة الأولى لكينيا تزور وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية وتطلع على برامج الحماية الاجتماعية

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائب وزير التضامن الاجتماعي، السيدة راتشيل روتو، حرم رئيس جمهورية كينيا، خلال زيارتها لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحبت نائب الوزير بالسيدة الأولى والوفد المرافق لها، مشيدة بعمق العلاقات المصرية الكينية، ثم استعرضت أبرز مجالات عمل الوزارة، بما يشمل الحماية والرعاية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدمت صاروفيم شرحًا تفصيليًا لبرنامج "تكافل وكرامة"، باعتباره الأكبر في المنطقة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، موضحة آليات المشروطية الصحية والتعليمية التي يتبناها البرنامج.

 كما تناولت رؤية الوزارة لمنظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة اقتصاديًا، واقتصاد الرعاية، إلى جانب التعريف ببرنامج الادخار والإقراض الرقمي "تحويشة"، الذي يُنفذ بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي المصري.

كما سلطت الضوء على دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في تحقيق التنمية، وأهمية التطوع، والحفاظ على الحرف والصناعات اليدوية التراثية.

وخلال الزيارة، تفقدت السيدة الأولى لكينيا معرض الأسر المنتجة داخل مقر الوزارة، حيث اطلعت على مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية التراثية، من النحاس والخيامية والخزف إلى العبايات المطرزة والمنتجات السيناوية المميزة، وأبدت إعجابها بجودة وإبداع الحرف المصرية التقليدية.

واختتمت الزيارة بتوجيه الشكر والتقدير من نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للسيدة الأولى الكينية على حرصها على التعرف على أنشطة الوزارة وبرامجها المختلفة.

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