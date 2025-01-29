نائب المحافظ يشارك تعليم سوهاج فى حفل لقاء العائلة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة التكامل بين الاسره والمدرسة لتحقيق أكبر قدر من التربية الإيجابية والسليمه للأبناء بهدف تعديل السلوكيات الخاطئه التى تؤثر سلبًا على مستقبل الأبناء.

جاء ذالك خلال حضوره فاعليات حفل لقاء العائله الذى نظمته مديريه التربيه والتعليم بسوهاج بالتعاون مع فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظة بالمسرح الرومانى، تحت رعاية اللواء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج وسحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ والدكتور أسامه خلاف مدير مشروع التربية الإيجابية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة ومحمود ابواليزيد مدير عام إدارة أخميم التعليمية والدكتوره رجاء حسين مقرر فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بسوهاج، والذى تم خلالها عرض عدد من الفقرات الغنائية والعروض المسرحية لعدد من طلاب وطالبات مدارس المحافظة التى تناولت عدد من السلوكيات الإيجابية الواجب الالتزام بها فى التعامل بين الطلاب بعضهم البعض بجانب آداب التعامل مع المعلم والاباء داخل الأسرة.

وفى نهاية الحفل تم تكريم عدد ٤٠ معلمه بمرحلة رياض الاطفال وأخصائي اجتماعى لمجهوداتهم المتميزة خلال مشاركتهم الدوره التدريبيه وورشه العمل التى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بسوهاج حول رفع الكفاءة المهنية للمعلمين لتطوير واكتساب المهارات اللازمه لتعديل السلوكيات السلبيه لدى الأطفال بمرحلة رياض الاطفال والطلاب بالمرحلة الإبتدائية مثل العناد والعدوان والكذب بهدف تحقيق أعلى مستوى من التفوق الدراسي لأبنائنا الطلاب والإستقرار داخل الأسرة.