وزارة التضامن الاجتماعي تنظم معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" ببنك الإمارات دبي

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جانب من المعرض
جانب من المعرض

 نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمقر بنك الإمارات دبي، بحضور داليا السباعي، ممثلة عن البنك، وقيادات قطاع المعارض بالوزارة، إلى جانب خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.

وأكد رامي عباس، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن المعرض يضم مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية، من بينها المشغولات السيناوية، والمنتجات الرمضانية، التي تشمل التوابل والمكسرات وأشغال الخيامية والمفروشات والديكورات الرمضانية ذات التصميمات المميزة والخامات عالية الجودة.

كما يشمل المعرض تشكيلة من المصنوعات الجلدية، مثل الحقائب النسائية، بالإضافة إلى المنتجات الخشبية، والشموع، والمفروشات المطرزة، والمشغولات الخزفية، والإكسسوارات والمجوهرات الفضية المتنوعة.

ويهدف المعرض إلى دعم الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية، وترويج المنتجات التراثية المصرية ضمن مبادرات الوزارة لتمكين الأسر المنتجة اقتصاديًا.

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