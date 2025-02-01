العناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء

العناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء، يُعد فصل الشتاء من الفصول التي تؤثر بشكل كبير على صحة البشرة، حيث يتسبب الهواء البارد وانخفاض نسبة الرطوبة في جفاف الجلد وفقدانه لنضارته.

هذا الأمر يتطلب اهتمامًا خاصًا واتباع روتين عناية مناسب للحفاظ على ترطيب البشرة ونعومتها.

تنشر لكم بوابة الفجر الالكترونية في السطور التالية روتين للعناية بالبشرة الجافة خلال فصل الشتاء.

العناية بالبشرة الجافة في فصل الشتاء

أسباب جفاف البشرة في الشتاء

انخفاض الرطوبة في الهواء: يؤدي إلى سحب الرطوبة من البشرة. التعرض للرياح الباردة: يزيد من فقدان البشرة للزيوت الطبيعية. استخدام الماء الساخن: يتسبب في إزالة الزيوت المرطبة للجلد. أجهزة التدفئة: تؤدي إلى تجفيف الهواء داخل المنازل.

أضرار جفاف البشرة

ظهور قشور وتشقق الجلد.

الحكة والتهيج.

فقدان مرونة البشرة وإشراقها.

احتمال ظهور تشققات مؤلمة.

طرق العناية بالبشرة الجافة في الشتاء

1. الترطيب المكثف

استخدم مرطبات غنية بالزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان وزبدة الشيا.

ضع المرطب بعد الاستحمام مباشرة.

2. تقليل استخدام الماء الساخن

استحم بماء دافئ بدلًا من الساخن، وتجنب التعرض الطويل له.

3. اختيار المنتجات المناسبة

استخدم غسول لطيف على البشرة وخالٍ من العطور والكحول.

4. ترطيب الهواء الداخلي

استخدام جهاز ترطيب الهواء في المنزل للحفاظ على الرطوبة.

5. الحماية من البرد

ارتدِ وشاحًا وقبعة وقفازات عند الخروج.

6. شرب الماء بانتظام

لا تهمل شرب الماء حتى في الشتاء للحفاظ على ترطيب الجسم.

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة الجافة

ماسك العسل وزيت الزيتون: يرطب البشرة ويغذيها.

يرطب البشرة ويغذيها. زيت جوز الهند: يُستخدم كمرطب يومي لمكافحة الجفاف.

يُستخدم كمرطب يومي لمكافحة الجفاف. جل الألوفيرا: يهدئ البشرة ويخفف التهيج.

العناية بالبشرة الجافة خلال فصل الشتاء أمر ضروري للحفاظ على صحتها وجمالها.

من خلال اتباع روتين بسيط واستخدام منتجات مناسبة، يمكنك حماية بشرتك من الجفاف والاستمتاع ببشرة ناعمة ومشرقة طوال موسم البرد.