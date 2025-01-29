تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل موقعة بيراميدز

الفجر الرياضي
كريستيان جروس
كريستيان جروس

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جلسة جروس مع لاعبي الزمالك قبل موقعة بيراميدز

وشهدت الجلسة الحديث عن أهمية المباراة المقبلة أمام بيراميدز في مسابقة الدوري، وأكد جروس للاعبين على ثقته الكاملة في قدرتهم على حصد الثلاث نقاط من أجل الانفراد بصدارة الدوري.

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وشرح المدير الفني في نهاية الجلسة بعض الأمور الفنية المطلوب تنفيذها خلال مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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