عاجل - الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، والرئيس وويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وأضاف السيسي، أن ما يحدث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو نتيجة لتداعيات عدم التوصل إلى حل القضية الفلسطينية.