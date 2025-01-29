عاجل - الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

أخبار مصر
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، والرئيس وويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وأضاف السيسي، أن ما يحدث منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو نتيجة لتداعيات عدم التوصل إلى حل القضية الفلسطينية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف اطلاق النار قطاع غزة مؤتمر صحفي قصر الاتحادية ويليام روتو رئيس كينيا القضية الفلسطينية تداعيات الصراع حل الدولتين الأمن القومي المصري الموقف المصري العدوان على غزة دعم فلسطين السلام العادل حقوق الفلسطينيين المجتمع الدولي الجهود الدبلوماسية إنهاء الاحتلال التصعيد العسكري الوساطة المصرية الاستقرار الاقليمي الهدنة الإنسانية الحل السياسي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

عاجل - محافظ الجيزة يعتمد قريبًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

رحاب الجمل تعتذر عن المشاركة بمسلسل "شباب امرأة" لـ غادة عبد الرازق.. تفاصيل