ولي العهد يستقبل الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون

السعودية
بوابة الفجر

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بالرياض اليوم الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية. حضر الاستقبال سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والوفد المرافق للرئيس الأمريكي الأسبق.

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