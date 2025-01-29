صور.. سماء الأقصر تتزين بــ80 رحلة بالون طائر تحمل 2000 سائح من مختلف الجنسيات

شهد مطار البالون بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق رحلات البالون الطائر بألوانها الزاهية وإقبال كبير من مختلف الجنسيات على رحلات المغامرة حول العالم، حيث تزينت سماء الأقصر بعدد 80 رحلة بالون طائر على متنها حوالى الفي سائح من مختلف الجنسيات.

واشاد السياح الصينيين المتواجدين حاليا بالاقصر باعداد كبيرة لقضاء عطلاتهم بمناسبة أعياد رأس السنة الصينية بمستوى الحرفية المصرية فى التعامل مع الازمات لرفع السلامة الجوية والتعامل مع المواقف المستجدة بشكل احترافى.فى ظل وجود طيارين متدربين على اعلى مستوى من الكفاءة ومواجهة الأزمات العارضة ومنها اتجاه الرياح.

واستمتع السياح الأجانب بالمناظر الطبيعية وأشجار النخيل ونهر النيل، والمعابد والمقابر الفرعونية التى تزين جبال غرب الأقصر، والتقط الصور التذكارية من ارتفاع 1500 متر فوق سطح الأرض.

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر إلى أن البالون الطائر فى مصر يخضع لدرجات سلامه عالية المستوى وذلك بفضل قيادات الطيران المدني، وهناك دعم كبير من الدكتور، سامح الحفنى وزير الطيران المدني وجميع قيادات وزارة الطيران المدنى المتمثلة فى الإشراف على البالون الطائر بالأقصر، والتى تعمل على رفع اعلى درجات السلامة والأمان والخدمة المتميزة للركاب.



وأرسل وزير الطيران المدني رساله خاصه لرجال القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على مجهوداتم في دعم رحلات البالون الطائر بالأقصر.

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