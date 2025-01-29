رئيس جامعة أسيوط يزور طالب الجامعة الأهلية بمستشفى الإصابات للاطمئنان علي حالته بعد تعرضه لحادث قطار

محافظات
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

توجّه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء إلى مستشفي الإصابات والطوارئ الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية لطالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بجامعة أسيوط الأهلية، من محافظة قنا،إثر تعرضه لحادث قطار في نطاق محافظة أسيوط

واطمأن الدكتور المنشاوي؛ على الوضع الصحي للطالب،  والذي تعرض لحالة هبوط مفاجئ أثناء نزوله من القطار، والتي نتج عنها إصابته بكسور متفرقة في؛ الجمجمة، والصدر، والفقرات، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثله للشفاء التام، مشيدًا بالتدخل السريع من الأطباء، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بعد عرضه علي نخبة من استشاريّ جراحة القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام.

وأكد رئيس الجامعة؛ علي استقبال مستشفي الإصابات والطوارئ الجامعي؛ لكافة الحالات التي تتطلب تقديم خدمات طبية تخصصية بأعلى درجات الكفاءة والدقة؛ لمصابي الحوادث الطارئة، والحالات الحرجة، التي تقع في نطاق محافظة أسيوط، والمحافظات المجاورة لها، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة في مستشفى متخصصة في حوادث الطرق، معربًا عن خالص تمنياته له بالشفاء العاجل.

ورافق الدكتور المنشاوي، خلال زيارته الدكتور محمد فاروق نائب مدير مستشفي الإصابات للشئون الإدارية، والدكتور سعيد متولي نائب مدير مستشفي الإصابات لشئون الإصابات، والدكتور أحمد إكرام نائب مدير المستشفي للشئون الطبية والعلاجية، ولفيف من الأطباء، وهيئة التمريض، والعاملين.

اسيوط اسيو اطمئنان الأهل الأهلي الأهلية الأربعا الأربعاء الإصابات الاصطناع الاصطناعي افة أفق الـ ألا الات اصابات إصابته اصطناعي إله أسيوط الأهلية أسيوط اليوم التمر الب التدخل التدخل السريع التمريض استشاري جراحة استقبال آسية اصاب أربع أزمة استشاري التي الجام الجامع

مواد متعلقة

تعرف على اهم قرارات اجتماع المجلس الأكاديمي السادس لجامعة أسيوط اليوم

تعيين الدكتورة ياسمين الكحكى عميدا لكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط

مكتبة مصر العامة باسيوط تنظم فعاليات جلسات أنماط التفكير

تفاصيل الزيارة المفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمحطة منفلوط

المنشاوى: جامعة أسيوط مؤسسة تنويرية تقوم بدور مشهود في تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن

محافظ أسيوط: رصف شارع البوستة القديمة بحي غرب

تفاصيل الزيارة المفاجئة لمحافظ أسيوط لسوق الخضار والفاكهة بمدينة منفلوط

محافظ أسيوط يشهد إنطلاق مبادرة بإيدينا نجملها بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

عاجل - محافظ الجيزة يعتمد قريبًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

رحاب الجمل تعتذر عن المشاركة بمسلسل "شباب امرأة" لـ غادة عبد الرازق.. تفاصيل