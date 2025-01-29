رئيس جامعة أسيوط يزور طالب الجامعة الأهلية بمستشفى الإصابات للاطمئنان علي حالته بعد تعرضه لحادث قطار

توجّه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء إلى مستشفي الإصابات والطوارئ الجامعي، للاطمئنان على الحالة الصحية لطالب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بجامعة أسيوط الأهلية، من محافظة قنا،إثر تعرضه لحادث قطار في نطاق محافظة أسيوط

واطمأن الدكتور المنشاوي؛ على الوضع الصحي للطالب، والذي تعرض لحالة هبوط مفاجئ أثناء نزوله من القطار، والتي نتج عنها إصابته بكسور متفرقة في؛ الجمجمة، والصدر، والفقرات، موجهًا بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة حتى تماثله للشفاء التام، مشيدًا بالتدخل السريع من الأطباء، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بعد عرضه علي نخبة من استشاريّ جراحة القلب والصدر، والمخ والأعصاب، والعظام.

وأكد رئيس الجامعة؛ علي استقبال مستشفي الإصابات والطوارئ الجامعي؛ لكافة الحالات التي تتطلب تقديم خدمات طبية تخصصية بأعلى درجات الكفاءة والدقة؛ لمصابي الحوادث الطارئة، والحالات الحرجة، التي تقع في نطاق محافظة أسيوط، والمحافظات المجاورة لها، وضمان حصولهم على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة في مستشفى متخصصة في حوادث الطرق، معربًا عن خالص تمنياته له بالشفاء العاجل.

ورافق الدكتور المنشاوي، خلال زيارته الدكتور محمد فاروق نائب مدير مستشفي الإصابات للشئون الإدارية، والدكتور سعيد متولي نائب مدير مستشفي الإصابات لشئون الإصابات، والدكتور أحمد إكرام نائب مدير المستشفي للشئون الطبية والعلاجية، ولفيف من الأطباء، وهيئة التمريض، والعاملين.