عاجل - لن نشارك في الظلم.. رسائل الرئيس السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ثوابت الموقف المصري التاريخيّ للقضية الفلسطينية لا يمكن أبدًا التنازل عنها بأي شكل من الأشكال باعتبارها ثوابت وأسس جوهرية، يقوم عليها الموقف المصري، قائلا: "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

رسائل الرئيس السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، في السطور التالية أبرز رسائل الرئيس السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين، وجاءت كما يلي:

ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لن نشارك فيه.

مصر حذرت وأعلنت موقفها من البداية برفض "التهجير".

لا تنازل عن ثوابت وأسس الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

لا تساهل أو سماح بـ "التهجير" لتأثيره على الأمن القومي المصري.

هناك ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عامًا.

عازمون على العمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوصول للسلام القائم على حل الدولتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، وويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه بشأن ما يتردد حول موضوع تهجير الفلسطينين فلا يمكن أبدًا التساهل أو السماح به لتأثيره علي الأمن القومي المصري، مضيفا: "مصر عازمة على العمل مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتواصل لسلام منشود قائم علي حل الدولتين".