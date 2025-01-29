"مكبل الأيدي والأرجل".. العثور علي جثة شاب داخل شقة بمصر القديمة

شهدت منطقة الزهراء بمصر القديمة واقعة غامضة، حيث عثر على جثة شاب داخل مسكنه مكبل الأيدي والأرجل.

وكان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بعثوره على جثة شقيقه داخل منزله. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفى كان يعيش بمفرده، وعُثر عليه مقيدًا بحبال وقد فارق الحياة.

تم التحفظ على الجثة لحين مناظرتها من قبل النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.