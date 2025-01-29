"مكبل الأيدي والأرجل".. العثور علي جثة شاب داخل شقة بمصر القديمة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

شهدت منطقة الزهراء بمصر القديمة واقعة غامضة، حيث عثر على جثة شاب  داخل مسكنه مكبل الأيدي والأرجل.

وكان قسم شرطة مصر القديمة قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بعثوره على جثة شقيقه داخل منزله. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن المتوفى كان يعيش بمفرده، وعُثر عليه مقيدًا بحبال وقد فارق الحياة.

تم التحفظ على الجثة لحين مناظرتها من قبل النيابة العامة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

جثة مكبلة الأيدي والأرجل مصر القديمة شاب أجهزة الأمن

مواد متعلقة

الحبس سنة لسائق دهس فتاة بعين شمس

تفاصيل تداول فيديو لطفل يقود سيارة بالشروق

30 يناير.. نظر الاستئناف المقدم من اللاعب المحمدي علي حكم حبسه

تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة

9 فبراير.. محاكمة 4 متهمين بانتحال صفة وسرقة بالإكراه

تفاصيل ضبط موظف هرب بعد دهس شاب بالبساتين

المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في مخدر الأيس

المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل صديقهم بسبب سرقة "سرج حصان"

Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم في دوري أبطال أوروبا

عاجل - محافظ الجيزة يعتمد قريبًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025

عاجل.. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية المعتمدة

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

رحاب الجمل تعتذر عن المشاركة بمسلسل "شباب امرأة" لـ غادة عبد الرازق.. تفاصيل