أحمد حمدي يواصل التأهيل في مران الزمالك بعد العودة من إصابة الصليبي

خاض أحمد حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر.

أحمد حمدي يواصل التأهيل في مران الزمالك

وأدى حمدي تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، ضمن البرنامج الموضوع له من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

وخاض حمدي تدريبات منفردة بالكرة، في إطار البرنامج التأهيلي الذي يخضع له.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.