معاك في الغيط... حملة توعوية بمديرية زراعة الإسكندرية

نفذ الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في نطاق إدارة العامرية الزراعية لمتابعة زراعات القمح والاستماع لاحتياجات المزارعين في إطار الحملة التوعوية "معاك في الغيط" التي أطلقتها وزارة الزراعة بهدف نشر الوعي الزراعي والإنتاج الحيواني عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشارك خلال الجولة المهندسة تريزه سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، والدكتور أحمد راضي مدير إدارة العامرية الزراعية، والمهندس أيمن فتحي أخصائي محصول القمح بالإدارة.

وتضمنت الجولة متابعة زراعات القمح في ناحية أحمد عرابي ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، وحضور ندوة إرشادية حول أفضل الممارسات الزراعية لمحصول القمح.

والتقى الدكتور قاسم بعدد من المزارعين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا على سرعة تذليل العقبات التي تواجههم،موجهًا بضرورة تكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية للمزارعين وزيادة تواجد.

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