عاجل - حقيقة اختراق فيسبوك وعطل مفاجئ.. "هذا ما شاهده المستخدمين"

تعرض موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعطل فني مفاجئ أدى إلى ظهور منشورات قديمة تعود إلى عام 2023 على الصفحات العامة (Fan Pages)، دون إتاحة أي منشورات أحدث، مما أثار استغراب المستخدمين.

عطل فيسبوك ليس الأول خلال 2024

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها "فيس بوك" عطلًا تقنيًا هذا العام، فقد شهد شهر مارس الماضي خللًا مشابهًا، حيث أعلنت شركة "ميتا" المالكة لـ "فيس بوك" و"إنستغرام" عن تعطل خوادمها، مما أثر على ملايين المستخدمين حول العالم.

ارتفاع شكاوى المستخدمين بسبب عطل فيسبوك

وأبلغ مئات المستخدمين عن عطل بالفيس بوك عبر موقع "داون ديتيكتور"، حيث واجهوا مشكلات في تصفح الموقع، إلى جانب تسجيل خروج تلقائي من الحسابات وعدم القدرة على تسجيل الدخول مرة أخرى، رغم إدخال كلمة المرور الصحيحة.

عودة الخدمة بعد إصلاح عطل فيسبوك

بعد ساعات من العطل، أعلن مدير الاتصالات في "ميتا" عبر منصة "إكس" أن المشكلة التقنية تم حلها، موضحًا أن الشركة عملت على إعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن، مع الاعتذار عن أي إزعاج سببه العطل للمستخدمين.

عطل الفيس بوك مرتبط بمشكلات DNS

وفقًا لتقارير تقنية، فإن عطل الفيس بوك الأخير قد يكون مرتبطًا بمشكلات في نظام أسماء النطاقات (DNS)، حيث أبلغ المستخدمون عن ظهور منشورات تعود إلى عامي 2022 و2023، ما يشير إلى خلل في تحديث المحتوى.

ويواصل المستخدمون مراقبة أداء "فيس بوك" وسط توقعات بإجراءات جديدة من "ميتا" لمنع تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا.

جدير بالذكر، في الآونة الأخيرة، تعرضت مجموعة من تطبيقات شركة "ميتا" (Meta) الشهيرة لعطل مفاجئ أثر على ملايين المستخدمين حول العالم، حيث سجلت وسائل الإعلام الأمريكية تقارير تفيد بـ توقف خدمات واتساب وإنستجرام بشكل جزئي أو كلي في بعض المناطق.

وآثار هذا العطل العديد من التساؤلات حول الأسباب المحتملة لهذه المشكلة، كما أثار استياء العديد من المستخدمين الذين واجهوا صعوبة في الوصول إلى حساباتهم أو استخدام بعض الوظائف الأساسية للتطبيقات.

وفقًا للتقارير الواردة من المستخدمين حول العالم، بشأن توقف خدمات واتساب وإنستجرام فقد أُبلغ عن صعوبة الدخول إلى حسابات "واتساب" و"إنستجرام" خلال الفترة الماضية. لم تُعلن شركة "ميتا" بعد عن السبب الرئيسي لهذا العطل، ولكن من الواضح أن التحديثات التي كانت تقوم بها التطبيقات هي العامل الأبرز الذي أدى إلى بطء الاستخدام وعدم استقرار الخدمة.