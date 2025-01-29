"تنمية قدرات ومهارات أفراد الأمن الجامعي" فى برنامج تدريبي بجامعة أسيوط

نظّمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بجامعة أسيوط بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجامعي اليوم الأربعاء فعاليات البرنامج التدريبي تنمية قدرات ومهارات أفراد الأمن الجامعي

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة إن الجامعة تحرص على تدعيم منظومة الأمن الإداري؛ لزيادة الانضباط والحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مشيدا بالدروات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات أفراد الأمن، بكيفية التعامل مع الجمهور، وطرق التغلب على المشاكل الأمنية داخل الحرم الجامعي، مؤكدًا علي الدور المهم الذي يقوم به قطاع الأمن الجامعي، في سلامة الأفراد والمنشآت، كونه خط الدفاع الأول للجامعة.

وشهد البرنامج التدريبي حضور شوكت صابر أمين عام الجامعة وأسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، وعبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، ومؤمن محمد سيد المشرف العام علي الأمن الجامعي، وبمشاركة نحو 50 متدربًا من العاملين بقطاع الأمن الجامعي من مختلف كليات الجامعة، والمبني الإداري.

وأشار شوكت صابر أمين عام الجامعة إلى سعي إدارة الجامعة على توفير بيئة مستقرة تخلو من أي ممارسات يمكن أن تعوق مساعيها الرامية إلى إيجاد ملاذ آمن؛ لضيوفها وطلابها وكافة منتسبيها من أكاديميين واداريين، حيث أن توفير الأمن الإداري بالجامعات يساعد في خلق بيئة مواتية للعاملين لتنفيذ مهامهم وواجباتهم، مؤكدًا أن فرد الأمن يجب أن يتسم بالأمانة والصبر، وقوة الملاحظة، واليقظة، والتركيز في عمله، موجهًا بضرورة تعامل فرد الأمن مع الجمهور باحترام، ولباقة؛ لتقديم أفضل خدمة لمنتسبي الجامعة، وللجمهور الخارجي بمستوي عال من الكفاءة.

والجدير بالذكر، أن الدورة التدريبية، تمتد علي مدار يومين وتتناول عددًا من الموضوعات حول مواصفات فرد الأمن المُحترف، ويُناقشها الدكتور أحمد محمد صالح المدرس بقسم تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية، ومحاضرة أخري حول: المخاطر الأمنية وكيفية التعامل معها، وأمن المعلومات، ويتناولها اللواء عبد الرحمن سري، واللواء إبراهيم عانوس، مستشاري رئيس الجامعة للأمن، كما يتناول البرنامج التدريبي أيضًا محاضرة للدكتور جابر فوزي محمد الأستاذ المساعد بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، والتي تدور حول مهارات تعامل أفراد الأمن مع الآخرين، وكيفية اتخاذ القرار في الوقت المناسب والعمل علي حل المشكلات.