بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع تتوقف تدريجيا عن توليد الطاقة من الفحم

الاقتصاد
بوابة الفجر

صنف تقرير اقتصادي بريطانيا كأول دولة من مجموعة الدول السبع الكبرى تتوقف تدريجيا عن توليد الطاقة من الفحم.

 

وتوقع التقرير الصادر عن شركة استشارات اليوم الأربعاء أن تفشل المملكة المتحدة في تحقيق أهدافها في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تعوق القيود التشغيلية والاستثمارية وتيرة أسرع لتركيب محطات الطاقة.

وبحسب التقرير.. أصبح هناك عجز بين هدف الحكومة والوتيرة الفعلية لمنشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من تعهدات الحكومة وجهودها الرامية إلى توفير الطاقة النظيفة لتوفير كل الكهرباء في بريطانيا تقريبا بحلول عام 2030، فإن المملكة المتحدة في طريقها إلى تفويت أهدافها في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية حيث تعوق القيود التشغيلية والاستثمارية وتيرة أسرع للتركيبات.

ورجح التقرير أن تفشل المملكة المتحدة في تحقيق أهدافها للطاقة النظيفة 2030 لطاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية الكهروضوئية بما يصل إلى 32 جيجاوات (جيجاوات) مقارنة بالأهداف الأخيرة التي حددتها الحكومة في الشهر الماضي.

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