مران الزمالك.. جروس يخصص فقرة تدريبية على الكرات الثابتة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس فقرة لتدريب اللاعبين على استغلال الضربات الثابتة خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

جروس يخصص فقرة تدريبية على الكرات الثابتة

وحرص جروس على تنفيذ بعض الجمل الفنية المتنوعة خلال فقرة الضربات الثابتة سواء بالتسديد بشكل مباشر أو تنفيذ بعض الأفكار المختلفة لاستغلال الكرات الثابتة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.