إقامة “سوق اليوم الواحد” بمدينتي بلبيس ومنيا القمح لبيع السلع بأسعار مخفضة

الاقتصاد
بوابة الفجر

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وبتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” بجميع المحافظات، تم اليوم تنظيم “سوق اليوم الواحد” بمدينتي بلبيس ومنيا القمح، وذلك بالتعاون بين محافظة الشرقية والغرفة التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص وكبار التجار، حيث تُطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، بهدف التخفيف عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية في إقامة هذه الأسواق والمعارض، وتقديم منتجاتها بجودة عالية وأسعار مناسبة، مما يسهم في تحقيق التوازن بالسوق المحلية،كما وجه الشكر للقائمين على تنظيم هذه الأسواق من الجهات التنفيذية والغرفة التجارية، مؤكدًا أن الجهود المشتركة تساهم في توفير حياة كريمة للمواطنين

وفي السياق ذاته، أوضح عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الأسواق شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، الذين أبدوا رغبتهم في استمرار هذه المبادرة بشكل دائم نظرًا لما توفره من سلع بجودة عالية وأسعار مناسبةً،كما أكد أن كافة الأجهزة التنفيذية تبذل جهودًا مكثفة لضمان نجاح هذه المبادرات وتقديم كل صور الدعم الممكنة للمواطنين

وأضاف وكيل الوزارة أن “سوق اليوم الواحد” يوفر تشكيلة واسعة من السلع الغذائية، مثل الزيت والسكر والمكرونة والأرز والسمن ومنتجات الألبان والجبن والبقوليات والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى السلع غير الغذائية، وذلك بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثانية عشرة على التوالي التي يتم فيها إقامة “سوق اليوم الواحد” على مستوى محافظة الشرقية، مؤكدًا أنه سيتم تعميم المبادرة على جميع مراكز المحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، مع استمرار المتابعة لضمان جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المخفضة.

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