بـ نيولوك مختلف.. هكذا تظهر دنيا سمير غانم في 'عايشة الدور' رمضان 2025

الفجر الفني
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

تشارك الفنانة دنيا سمير غانم في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسل عايشة الدور، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي. 

دنيا سمير غانم في عايشة الدور رمضان 2025

ونشرت منصة شاهد منذ قليل عبر إنستجرام، البوستر الأول لمسلسل عايشة الدور، والذي ظهرت خلاله دنيا بلوك جديد يعتمد على الشعر القصير.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ومسلسل عايشة الدور مكون من 15 حلقة، ومن بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، والمسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

قصة مسلسل عايشة الدور

وتدور قصة مسلسل عايشة الدور في إطار كوميدي رومانسي، تظهر خلاله دنيا سمير غانم مُطلقة، حيث تنفصل عن زوجها بالعمل، وتعود للدراسة مجددًا في الجامعة، فيما تعيش قصة حب جديدة مع تتابع الأحداث.

احدث اعمال دنيا سمير غانم 

ومن ناحية أخرى، تنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد روكي الغلابة في موسم أفلام الصيف المقبل، والعمل يدور في إطار أكشن كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

اخر اعمال دنيا سمير غانم 

وكان اخر اعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل جت سليمة، الذي عرض في موسم رمضان 2023، ودار العمل في إطار اجتماعي كوميدي استعراضي، حول سليمة التي لعبت دورها دنيا، والتي سافرت عبر الزمن إلى أرض خيالية تسمى أرض النعام في عصر قديم، ودخلت في العديد من الصراعات من أجل العودة إلى حياتها الطبيعية. 

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