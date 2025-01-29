خلال جولته بالكرنك.. محافظ الأقصر يتفقد منشأت الهلال الأحمر والمجلس المحلي والقومي والحضري للمرأة

محافظات
جولة محافظ الأقصر
جولة محافظ الأقصر

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عن تنفيذ خطة لتطوير منطقة الكرنك تشمل تجميل الشوارع والميادين والطرق وتركيب بلاط الإنترلوك مع تكثيف أعمال التشجير والإضاءة وزراعة احواض نباتات الزينة بشكل جمالي في كافة المناطق بالكرنك بما يجعلها منطقة حضارية نموذجية.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ بعدد من نجوع الكرنك شملت مناطق النوافل وبدران والعماري، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتابع مراحل التطوير التي تتم بهذه المناطق ومدي رضا المواطنين عنها، حيث تتم أعمال تجميل الجزيرة الوسطي وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع والطرق الفرعية وزراعة أحواض ونباتات زينة وتغيير " البردورات " المتهالكة وتكثيف الإضاءة وتمهيد الطرق وتوسعتها.
كما تفقد المحافظ اثناء الجولة، مقر المركز الحضري للمرأة والمكون من "بدروم" طابق سفلي، وطابقين علويين ويضم غرف للأعمال الحرفية مثل السجاد والخياطة والتطريز والمشغولات اليدوية والخيامية وقاعات للعرض ومكاتب ادارية، كما يضم معرض لهيئة قصور الثقافة بالأقصر ومخزن لفرع الهلال الأحمر بالأقصر.
ووجه المحافظ بضرورة إستغلال مقر المركز الحضري للمرأة والإستفادة منه في انتاج حرف ومشغولات يدوية والعمل علي تسويقها ووضع خطة تشغيل للمركز الحضري للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بما يسهم في ادرار دخل وعائد مادي علي السيدات العاملات بالمركز مع امكانية اتاحة فرص عمل اخري من خلال تسويق وبيع منتجات المركز.

واستمع المحافظ لطلبات المواطنين خلال تفقده للشوارع الفرعية، واستجاب لمطالبهم المتعلقة بإدخال الغاز الطبيعي للشوارع الضيقة وتركيب كابلات الانترنت وادخال مناطق اخري ضمن خطة التطوير بالإضافة إلى بعض المطالب الخاصة المتعلقة بنقل موظفة من مدرسة إلى اخري وسرعة إنهاء أعمال ترخيص مبني لمواطن من الكرنك ودراسة طلب سيدة خاص بضم اسرتها لمنظومة الرعاية الصحية.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مبني المجلس الشعبي المحلي، وقام بجولة داخل مبني مجمع الخدمات بالكرنك والذي يضم فرع الهلال الأحمر المصري بالأقصر وفرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر ووحدة صحية ملحقة بالمبني، ووحدة للتضامن الإجتماعي، وإدارة القيد والحفظ وسجلات التراخيص الخاصة بمدينة الأقصر.
ووجه المحافظ ببحث سبل الإستفادة من هذه المباني والمنشأت الخدمية بالكرنك مع دراسة نقل ما يلزم منها إلى اماكن اخري للتسهيل علي المواطنين، وحصر أعداد العاملين وتوزيعهم بطريقة مناسبة وعادلة علي الإدارات الخدمية الأخري، للحفاظ علي المال العام وصونه.

رافق المحافظ في جولته كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاقصر والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر،  والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بالاقصر، والمهندس اسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالاقصر والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عبد الوهاب محمد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات  والدكتور مصطفي حرز الله مسؤول مؤسسة بنك الخير بالاقصر، ومسؤول الحدائق والبساتين وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة الأقصر  وقيادات مديرية التضامن،  والمجلس القومي للمرأة بالاقصر وفرع الهلال الأحمر بالمحافظة.

 

IMG-20250129-WA0177
IMG-20250129-WA0177
IMG-20250129-WA0175
IMG-20250129-WA0175
IMG-20250129-WA0174
IMG-20250129-WA0174
IMG-20250129-WA0173
IMG-20250129-WA0173
IMG-20250129-WA0172
IMG-20250129-WA0172
IMG-20250129-WA0170
IMG-20250129-WA0170
IMG-20250129-WA0169
IMG-20250129-WA0169
IMG-20250129-WA0168
IMG-20250129-WA0168
IMG-20250129-WA0167
IMG-20250129-WA0167
IMG-20250129-WA0164
IMG-20250129-WA0164
IMG-20250129-WA0163
IMG-20250129-WA0163
IMG-20250129-WA0165
IMG-20250129-WA0165
IMG-20250129-WA0159
IMG-20250129-WA0159
IMG-20250129-WA0158
IMG-20250129-WA0158
IMG-20250129-WA0155
IMG-20250129-WA0155
IMG-20250129-WA0153
IMG-20250129-WA0153
IMG-20250129-WA0152
IMG-20250129-WA0152
محافظة الأقصر الاقصر جولة تفقدية منطقة الكرنك المجلس القومي المركز الحضرى للمرأة تجميل الشوارع تركيب بلاط الإنترلوك هيئة قصور الثقافة مجمع الخدمات مشغولات يدوية محافظ الأقصر منظومة الرعاية الصحية نائب المحافظ نباتات الزينة

مواد متعلقة

القبض على 4 أفراد تخصصوا في سرقة سيارة محملة بالأجهزة الكهربائية في الأقصر

صور.. سماء الأقصر تتزين بــ80 رحلة بالون طائر تحمل 2000 سائح من مختلف الجنسيات

تعليم الأقصر ينتهي من إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين كرؤوساء لجان ومراقبين أوائل لامتحانات الثانوية العامة

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في أسواق الأقصر

صحة الأقصر الكشف على 875 حالة بقافلة المساوية الطبية بإسنا

اسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 في الأقصر

توقيع بروتوكول تعاون بين مهنة ومستقبل للتنمية ومديرية الزراعة بالأقصر

رئيس جامعة الأقصر تتفقد أعمال امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية بالجامعة

الأكثر قراءة

"ألف مبروك" عاجل - محافظ الجيزة يعتمد رسميًا نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي .. هذا موقع الظهور الموثوق

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × آيندهوفن Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

عاجل| ظهرت الآن.. إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة 2025

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × كلوب بروغ بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

عاجل- بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وآيندهوفن اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال أوروبا

يلا شوت مانشستر سيتي LIVE.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا