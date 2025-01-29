خلال جولته بالكرنك.. محافظ الأقصر يتفقد منشأت الهلال الأحمر والمجلس المحلي والقومي والحضري للمرأة

أعلن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، عن تنفيذ خطة لتطوير منطقة الكرنك تشمل تجميل الشوارع والميادين والطرق وتركيب بلاط الإنترلوك مع تكثيف أعمال التشجير والإضاءة وزراعة احواض نباتات الزينة بشكل جمالي في كافة المناطق بالكرنك بما يجعلها منطقة حضارية نموذجية.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بعدد من نجوع الكرنك شملت مناطق النوافل وبدران والعماري، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وتابع مراحل التطوير التي تتم بهذه المناطق ومدي رضا المواطنين عنها، حيث تتم أعمال تجميل الجزيرة الوسطي وتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع والطرق الفرعية وزراعة أحواض ونباتات زينة وتغيير " البردورات " المتهالكة وتكثيف الإضاءة وتمهيد الطرق وتوسعتها.

كما تفقد المحافظ اثناء الجولة، مقر المركز الحضري للمرأة والمكون من "بدروم" طابق سفلي، وطابقين علويين ويضم غرف للأعمال الحرفية مثل السجاد والخياطة والتطريز والمشغولات اليدوية والخيامية وقاعات للعرض ومكاتب ادارية، كما يضم معرض لهيئة قصور الثقافة بالأقصر ومخزن لفرع الهلال الأحمر بالأقصر.

ووجه المحافظ بضرورة إستغلال مقر المركز الحضري للمرأة والإستفادة منه في انتاج حرف ومشغولات يدوية والعمل علي تسويقها ووضع خطة تشغيل للمركز الحضري للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بما يسهم في ادرار دخل وعائد مادي علي السيدات العاملات بالمركز مع امكانية اتاحة فرص عمل اخري من خلال تسويق وبيع منتجات المركز.

واستمع المحافظ لطلبات المواطنين خلال تفقده للشوارع الفرعية، واستجاب لمطالبهم المتعلقة بإدخال الغاز الطبيعي للشوارع الضيقة وتركيب كابلات الانترنت وادخال مناطق اخري ضمن خطة التطوير بالإضافة إلى بعض المطالب الخاصة المتعلقة بنقل موظفة من مدرسة إلى اخري وسرعة إنهاء أعمال ترخيص مبني لمواطن من الكرنك ودراسة طلب سيدة خاص بضم اسرتها لمنظومة الرعاية الصحية.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء مبني المجلس الشعبي المحلي، وقام بجولة داخل مبني مجمع الخدمات بالكرنك والذي يضم فرع الهلال الأحمر المصري بالأقصر وفرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر ووحدة صحية ملحقة بالمبني، ووحدة للتضامن الإجتماعي، وإدارة القيد والحفظ وسجلات التراخيص الخاصة بمدينة الأقصر.

ووجه المحافظ ببحث سبل الإستفادة من هذه المباني والمنشأت الخدمية بالكرنك مع دراسة نقل ما يلزم منها إلى اماكن اخري للتسهيل علي المواطنين، وحصر أعداد العاملين وتوزيعهم بطريقة مناسبة وعادلة علي الإدارات الخدمية الأخري، للحفاظ علي المال العام وصونه.

رافق المحافظ في جولته كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاقصر والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بالاقصر، والمهندس اسعد مصطفي منسق الجهاز المركزي للتعمير بالاقصر والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عبد الوهاب محمد ممثل الشركة الوطنية للمقاولات والدكتور مصطفي حرز الله مسؤول مؤسسة بنك الخير بالاقصر، ومسؤول الحدائق والبساتين وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة الأقصر وقيادات مديرية التضامن، والمجلس القومي للمرأة بالاقصر وفرع الهلال الأحمر بالمحافظة.

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