موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

مباراة مانشستر سيتي و كلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

تسود الأجواء الحماسية في مدينة مانشستر الإنجليزية مع اقتراب موعد مباراة فريق مانشستر سيتي ضد كلوب بروغ البلجيكي في دوري أبطال أوروبا 2025. ويسعى بطل إنجلترا إلى حسم تأهله إلى الدور الإقصائي في مباراة حاسمة تضمن له الانتقال إلى المراحل المتقدمة من البطولة الأوروبية، خاصة بعد موقفه الصعب في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

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مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ اليوم في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ في دوري أبطال أوروبا 2025

تقام المباراة المنتظرة بين مانشستر سيتي وكلوب بروغ يوم الأربعاء 29 يناير 2025، وهي مواجهة حاسمة للفريق الإنجليزي في آخر جولات مرحلة الدوري. يهدف مانشستر سيتي إلى اقتناص الثلاث نقاط من هذه المباراة لضمان التأهل مباشرة إلى الدور الإقصائي من دوري أبطال أوروبا.

توقيت المباراة

بتوقيت مصر: 10:00 مساءً

بتوقيت السعودية: 11:00 مساءً

بتوقيت الإمارات: 12:00 منتصف الليل

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، بما في ذلك المباراة الحاسمة بين مانشستر سيتي وكلوب بروغ. سيتم نقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

معلق مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ

سيتولى المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي التعليق على مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ في دوري أبطال أوروبا 2025، ليضيف الإثارة والمتعة للمباراة من خلال تحليلاته وتعليقاته المميزة.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وكلوب بروغ

يتوفر البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت عبر خدمتين مدفوعتين، حيث يمكن للمشتركين في بي إن سبورتس الاستفادة من خدمة بي إن كونكت لمتابعة المباراة عبر الإنترنت. كما يمكن للمشاهدين أيضًا متابعة المباراة من خلال الاشتراك في تطبيق تود الذي يوفر خدمة مشاهدة المباريات بشكل مباشر.

حاجة مانشستر سيتي للفوز لضمان التأهل

يحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز بأي نتيجة على كلوب بروغ من أجل ضمان تأهله إلى المرحلة الإقصائية في دوري أبطال أوروبا. يحتل الفريق الإنجليزي المركز الخامس في ترتيب مجموعة الدوري، بفارق نقطة واحدة عن شتوتغارت الألماني، الذي يحتل المركز الرابع المؤهل إلى الدور المقبل.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كلوب بروج المتوقع