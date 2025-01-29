ضبط 1035 كجم من اللحوم والكبدة غير الصالحة داخل مخزن بجنوب الجيزة

أخبار مصر
لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع حي جنوب لضبط كافة الممارسات التى تضر بصحة المواطنين.
واطلع المحافظ على جهود الحملات التي اسفرت عن ضبط  أحد أماكن تداول وتخزين اللحوم ومصنعاتها بناحية حى جنوب الجيزة حيث تم ضبط كمية من اللحوم والكبدة مقدارها 1035 كجم ما بين كبدة منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم وقلب ودهون وعجين حواوشى مجهول المصدر وقد تم التحفظ على المضبوطات ونقلها لأحد الثلاجات تحت تصرف النيابة العامة.
وكلف محافظ الجيزة  مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمواصلة الحملات التفتيشية علي المحال العامة والأسواق والمخازن لضبط السلع والمنتجات مجهولة المصدر أو المنتهية الصلاحية والتحفظ على واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وضمان سلامه السلع المطروحة بالاسواق. 
واشار السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ان الحملات التي تم تنفيذها اليوم تأتي استكمالًا لسلسلة من الحملات التي تم تنفيذها لتحقيق السيطرة التموينية علي الأسواق وتحقيق الدور الرقابي. 
جاءت الحملة بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة واشترك بالحملة محى اسماعيل وسلطان النجار، ومفتشي الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة ورافق الحملة مديرية الطب البيطرى.

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