مروة ناجي تتألق في عيد الحب وتطلق أغنيتها الجديدة “أنا مش قد غيابك”

مروة ناجي تتألق في عيد الحب وتطلق أغنيتها الجديدة “أنا مش قد غيابك”

الفجر الفني
مروة ناجي
مروة ناجي

 

 

تستعد الفنانة مروة ناجي لإحياء حفل غنائي مميز بمناسبة عيد الحب، وذلك يوم الخميس 13 فبراير على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد عامر.


ومن المنتظر أن تقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيها الخاصة، إلى جانب روائع زمن الفن الجميل، مثل أغاني وردة وأعمال الموسيقار بليغ حمدي، التي لطالما تميزت بأدائها المتقن لها.

مروة ناجي تتألق في عيد الحب وتطلق أغنيتها الجديدة “أنا مش قد غيابك”

في سياق آخر، كشفت مروة ناجي عن البوستر الرسمي لأول أغاني ألبومها الجديد، والذي تستعد لطرحه قريبًا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتحمل الأغنية الأولى من الألبوم عنوان “أنا مش قد غيابك”، وهي من كلمات خالد تاج الدين، ألحان مدين، توزيع خالد نبيل، وميكس وماستر هاني محروس، كما تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج أحمد أسامة.

 


وعلى صعيد آخر، شاركت مروة ناجي مؤخرًا في احتفالية عيد الشرطة الـ73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قدمت عرضًا مسرحيًا غنائيًا بعنوان “مصر خط أحمر”، معربة عن فخرها وسعادتها بهذه التجربة الفريدة، قائلة: “عشت أيامًا تاريخية، وسيظل غنائي وتمثيلي في هذه المسرحية أمام فخامة الرئيس لحظة خالدة لا تُنسى”.

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